Угорщина заборонила ввезення сільгосппродукції з України [ Редагувати ]
Уряд Угорщини заборонив ввезення сільгосппродукції з України, обмеження діятиме до 30 червня 2023 року. Про це повідомляється на сайті кабміну.
Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь заявив, що таке рішення ухвалили "на користь угорської фермерської спільноти". Заборона стосується ввезення зерна та олійних культур з України, а також деяких інших сільськогосподарських продуктів.
За словами угорського міністра, українські аграрії почали експортувати на європейський ринок, крім зерна та олійних культур, велику кількість м'яса птиці, яєць та меду.
Безмитний режим ввезення українських товарів та їх низька собівартість можуть завдати шкоди європейським фермерам, вважають в уряді Угорщини. Угорщина закликала ЄС переглянути рішення щодо скасування мит.
Про обмеження імпорту зерна та низки продовольчої продукції з України 15 квітня оголосила Польща. Крім зернових, до списку продукції, забороненої до ввезення до 30 червня 2023 року, увійшли молоко, яйця та м'ясо птиці.
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