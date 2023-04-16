З'явилося відео замаху на прем'єра Японії [ Редагувати ]
Охоронець прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди героїчно врятував його під час замаху на життя. Він відштовхнув портфелем та ногою вибуховий пристрій, який був кинутий у бік політика.
Відповідне відео опубліковано у Twitter одного з японських каналів.
На опублікованих кадрах видно, як охоронець помічає предмет, кинутий у прем'єра. Він миттєво відреагував на це і відштовхнув небезпечний пристрій спочатку ногою, а потім прикриває Кісіду.
Він розкриває спеціальну валізу та відводить японського прем'єра у бік.
このSPさん、良くやったと思うよ俺は。— ANTIPA (@Anti_Payoque) April 15, 2023
「それが仕事」と言えばそれまでかもしれないが、なかなかの判断だよ。#岸田文雄#木村隆二pic.twitter.com/0kGzH7bUHE
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