Охоронець прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди героїчно врятував його під час замаху на життя. Він відштовхнув портфелем та ногою вибуховий пристрій, який був кинутий у бік політика.

Відповідне відео опубліковано у Twitter одного з японських каналів.

На опублікованих кадрах видно, як охоронець помічає предмет, кинутий у прем'єра. Він миттєво відреагував на це і відштовхнув небезпечний пристрій спочатку ногою, а потім прикриває Кісіду.

Він розкриває спеціальну валізу та відводить японського прем'єра у бік.