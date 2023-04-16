Росіяни на тлі великих втрат облаштовують нові шпиталі [ Редагувати ]
Військові російської федерації продовжують облаштовувати шпиталі на окупованих територіях. Наразі вони розгорнули шпитальна базі шкільного спортзалу в Запорізькій області.
"Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат. Всі медичні заклади на тимчасово окупованій території переповнені пораненими загарбниками. Внаслідок цього противник використовує цивільні навчальні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях", - повідомили в Генштабі.
Так, за даними штабу, в селі Високе Запорізької області, спортивний зал місцевої школи окупанти облаштували під військовий шпиталь. Медичні послуги надаються виключно російським військовослужбовцям.
"Станом на 15 квітня на лікуванні перебувало близько 100 окупантів з пораненнями різного ступеню важкості", - додали військові.
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