Протягом неділі, 16 квітня, російські окупаційні війська двічі відкривали вогонь по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram.

"Протягом дня ворог двічі відкривав вогонь. Випустив з важкої артилерії майже десяток снарядів", - написав він.

Очільник ОВА уточнив, що під обстріли, окрім Нікополя, потрапила і Червоногригорівська громада.

За словами глави Нікопольського району Євгена Євтушенка, унаслідок обстрілу постраждали двоє мирних жителів району.

"Пораненому чоловіку, 1965 року народження, надано амбулаторну медичну допомогу. Ушпиталеній жінці, 1984 року народження, надана необхідна медична допомога, її стан стабільний", - написав він в Telegram.

Він додав, що від ворожого обстрілу пошкоджено храм, п'ять приватних житлових будинків, чотири господарські будівлі, два автомобілі, лінії електромережі. Одну господарську споруду знищено.