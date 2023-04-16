У Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги [ Редагувати ]
У неділю ввечері, 16 квітня, у Запоріжжі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Повідомляється, що у місті спочатку пролунали два вибухи, а після – серія.
Голова Запорізької ОВА Юрій Малашка закликав жителів міста перебувати в безпечних місцях до завершення тривоги.
"Перебувайте в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги! Зберігайте інформаційну тишу! Не поширюйте фото- та відеоматеріали - не допомагайте ворогу коригувати вогонь", - написав він у Telegram.
по темі
Держава-терорист росія черговим обстрілом житлових районів Запоріжжя ставить себе у ще більшу ізоляцію від світу та людства
За допомогою самохідної артилерійської установки окупанти обстріляли території Білопільської громади. Загалом, за добу, було зафіксовано 7 прильотів
Протягом неділі, 16 квітня, російські окупаційні війська двічі відкривали вогонь по Нікопольському району Дніпропетровської області
Військові російської федерації продовжують облаштовувати шпиталі на окупованих територіях
У тимчасово окупованому російськими військами Маріуполі Донецької області пролунали два потужні вибухи. Подробиці поки що невідомі