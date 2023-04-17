В Бєлгороді пролунали вибухи: в деяких районах зникло світло [ Редагувати ]
В ніч на 17 квітня в російському Бєлгороді пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що в Бєлгороді та Бєлгородському районі після вибухів видніються стовпи диму. Один з Telegram-каналів повідомляє, що вибух стався на підстанції неподалік від СІЗО. В деяких районах після цього зникло світло.
Влада регіону заявила про дві пожежі, постраждалих, за їхніми словами, немає.
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