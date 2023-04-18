росія передала Ірану перші винищувачі Су-35 (відео) [ Редагувати ]
У рамках домовленостей з Іраном, росія розпочала передачу країні винищувачів Су-35 - відео, на якому видно один з літаків, розповсюдили у соцмережах.
Про це повідомляє портал "Мілітарний".
Зазначається, що камера зафіксувала момент, коли винищувач сів на злітно-посадкову смугу в міжнародному аеропорту Мехрабад у Тегерані. При цьому очевидці стверджують, що вони помітили не менше трьох літаків Су-35 російського виробництва.
Нагадаємо, про можливість передачу Ірану росією винищувачів Су-35 в обмін на військову допомогу західна розвідка повідомляла ще в кінці 2022 року. На це негативно відреагували у Байдена, звинувативши рф у наданні передової військової техніки Ірану, включаючи системи протиповітряної оборони (ППО), гелікоптери та винищувачі, що є частиною поглиблення співпраці між двома країнами.
Окрім цього, ще восени командувач Повітряних сил Ірану повідомив, що плани на закупівлю російських винищувачів Су-30 були відкладені на користь винищувачів Су-35.
У січні 2023 року член парламентської комісії з національної безпеки та зовнішньої політики Ірану, Шахріяр Хейдарі, підтвердив існування угоди про закупівлю російських винищувачів. Він також повідомив, що літаки мають бути доставлені до країни на початку наступного року за іранським календарем, тобто після 21 березня. Зокрема, росія також проводила навчання іранських пілотів на винищувачах Су-35.
Також повідомляється, що Москва та Тегеран могли домовитися про постачання винищувачів в обмін на допомогу у війні з Україною.
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