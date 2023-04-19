У Сєвєродонецьку окупанти затримують людей, які намагаються зв’язатися з рідними - глава ОВА [ Редагувати ]
У Сєвєродонецьку Луганської області окупанти забороняють людям користуватися мобільним зв'язком. Тих, хто намагається зв'язатися з рідними з підконтрольної Україні території, затримують.
Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор в ефірі телемарафону.
"Окупанти всіляко намагаються подавляти наш зв'язок. Однак такі осередки зв'язку ще є, вони на багатоповерхівках. Люди про це дізналися і почали з рідними зідзвонюватися", - сказав Лисогор.
Але, за його словами, з'явився донощик, який повідомив про це загарбникам і людей почали "відловлювати".
"Почали дахи (багатоповерхівок, - ред.) перевіряти, хапати наших людей і тягнути до їхніх недовідділків поліції й там проводити, як вони це називають, профілактичні бесіди. Однак це дійсно залякування і знущання над нашими людьми", - зазначив очільник ОВА.
по темі
Військові російської федерації продовжують облаштовувати шпиталі на окупованих територіях
Сьогодні, 5 квітня, до України вдалось повернути ще одну дитину, яку військові рф незаконно вивезли до росії з окупованої території Херсонської області
У Миколаївській області підлітки знайшли три гранати із запалами
Президент Володимир Зеленський привітав українських військових та медиків з Великоднем та вручив їм нагороди
НАТО разом із союзниками мають надавати Україні більше озброєння та ресурсів для прискорення звільнення захоплених росією територій