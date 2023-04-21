"Хрестовий похід проти рф": Лавров влаштував істерику [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Очільник МЗС рф Сергій Лавров влаштував чергову істерику: він звинуватив США у "хрестовому поході проти росії" та прокоментував ситуацію із зерном з України.
Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.
Сергій Лавров на пресконференції за підсумками переговорів із главою МЗС Куби Бруно Родрігесом Паррільєю влаштував чергову істерику. Він заявив, що нібито "США почали "хрестовий хід проти росії та її культури, який приречений на програш".
Також путініст заявив, що нібито "Європа повинна задешево закуповувати українське зерно, щоб потім передавати його потребуючим країнам". Лавров також побідкався, що рф не може продавати свою сільськогосподарську продукцію.
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