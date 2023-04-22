Внаслідок ворожих обстрілів у Донецькій області загинула одна жінка. Також поранення отримала дитина.

Про це повідомляє глава Донецької ОВА Павло Кириленко і поліція Донецької області.

"На Донецькому напрямку 1 людина загинула в Очеретиному. У Мар'їнській громаді пошкоджено 3 приватні будинки", - йдеться у повідомленні.

Глава Донецької ОВА повідомив, що у Нью-Йорку поранено 2 людини, серед них - дитина. Батьки були попереджені про небезпеку, але знехтували нею. У містечку пошкоджено 6 будинків та інфраструктурний об'єкт.

Поліція зазначила, що під масований удар потрапила Костянтинівка, яку росіяни накривали вогнем вчора та сьогодні вночі. Загалом російські війська випустили по місту 5 ракет С-300. Ще одну ракету С-300 окупанти спрямували на Слов’янськ, пошкоджено п'ятиповерхівку, інформація щодо постраждалих не надходила.