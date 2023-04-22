У російському Бєлгороді пролунали вибухи [ Редагувати ]
У суботу, 22 квітня, в російському місті Бєлгород пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибухи в Бєлгороді прозвучали в той час, як російські окупаційні війська знову обстрілювали Харків з зенітних ракетних комплексів С-300. Ймовірно, деякі російські ракети не досягли своєї цілі та вибухнули над територією РФ.
Водночас окупанти стверджують, що в місті нібито спрацювала система ППО.
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