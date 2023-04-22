США модернізують винищувачі F/A-18 [ Редагувати ]
Американська компанія Boeing отримала замовлення на 313,4 мільйона доларів, яке передбачає модернізацію 25 винищувачів F/A-18 Super Hornet для продовження терміну служби на 4 тисячі льотних годин. Про це повідомляється на сайті Пентагону.
Зазначається, що після оновлення термін служби винищувачів буде збільшено з 6 до 10 тисяч льотних годин. Також модернізація передбачає встановлення нової авіаційної електроніки рівня Block III.
Роботи за контрактом відбудуться в Техасі й завершаться в лютому 2025 року, згідно з попереднім планом.
Винищувач F/A-18E/F Super Hornet обладнаний двома турбовентиляторними двигунами F414-GE-400, що дають змогу розвивати швидкість 2 222 км/год. Літак є носієм ракет AIM-7 Sparrow, AIM-9 Sidewinder, Harpoon, а також обладнаний гарматою Vulcan калібру 20 мм.
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