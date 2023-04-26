Навчальний рік у школах повинен закінчитися до 30 червня. Проте кожен навчальний заклад може самостійно визначити дату, коли школярі підуть на канікули.

Про це повідомляє заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко під час брифінгу.

Він пояснив, що структуру та термін навчального року визначає Закон України "Про повну середню освіту". Згідно з документом, освітній процес у школах не може тривати після 1 липня. Структуру навчального року визначає кожна школа окремо.

Проте під час дії воєнного стану Кабінет міністрів ухвалив зміни і скоротив навчальний рік. Цьогоріч він триває з 1 вересня 2022 року до 30 червня 2023 року.

У МОН наголосили, що військові адміністрації разом з освітянами можуть коригувати терміни та самостійно ухвалювати дати закінчення навчального року.