У четвер, 27 квітня, мер Чернівців Роман Клічук повідомив, що депутати Чернівецької міської ради на сесії міськради позбавили УПЦ МП права користування 22 земельними ділянками у громаді.

Відомо, що "за" проголосували 28 депутатів. Проти не голосував ніхто.

На сесії міської ради депутати одноголосно проголосували за те, щоб позбавити УПЦ МП права користування понад двадцятьма земельними ділянками у громаді. Це логічний і правильний крок. Вірю, що наші дії стануть стимулом для переходу до українських церков. Звільнимо Україну від окупантів на всіх фронтах! Тільки так станемо вільними.

У рішенні міськради вказано, що права користування землею позбавили 22 храми УПЦ МП. Серед них вказані Кафедральний собор поблизу Соборної площі, Свято-Николаївський храм на вулиці Руській, церкву на проспекті Незалежності, чоловічий монастир Гореча та жіночий монастир на вулиці Буковинській.