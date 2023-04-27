Незважаючи на безпрецедентні санкції, у росії вистачить коштів на те, щоб вести війну проти України принаймні один рік. Про це, як пише The Washington Post, йдеться у розсекречених документах американської розвідки.

Високопосадовці, держструктури та бізнес відчули на собі вплив обмежувальних заходів, але спробували пристосуватися до них.

І хоча деякі представники російської економічної еліти, можливо, не згодні з політикою кремля щодо України, а санкції завдали шкоди їхньому бізнесу, вони навряд чи відмовляться від підтримки володимира путіна, йдеться у доповіді розвідки, підготовленій на початку березня.

Влада рф для пом'якшення ефекту санкцій "розраховує на підвищення корпоративних податків, кошти Фонду національного добробуту, збільшення імпорту, а також здатність бізнесу адаптуватися, щоб допомогти пом'якшити економічний тиск".

The Washington Post, у свою чергу, зазначає, що у доповіді розвідки не дається оцінка ефективності останніх обмежувальних заходів, а також довгострокових наслідків від запровадження стелі цін на російську нафту.

Видання також зазначає, що санкції мають не лише безпосередньо впливати на економіку, але й посилати певний сигнал російським елітам, і ефективність обмежувальних заходів слід оцінювати з урахуванням ширшого набору факторів, ніж це зроблено в доповіді розвідки.