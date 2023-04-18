У вівторок, 18 квітня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" політолог Максим Джигун розповів, на скільки росії вдається вдало обходити санкції.

Судячи з тих, даних, які ми маємо від розвідок і наших партнерів, росії вдається обходити санкції. Попри те, що санкції вводяться різко, вони вводяться доволі жорстко, але росії все ж таки вдається знайти поки шляхи обходу. Як на мене, зміст санкцій не стільки в тому, аби на 100% ізолювати росію від зовнішнього світу, на скільки зменшити ефективність росії як держави та росії, як економіки. Звісно, що ніколи не вдасться світу повністю перекрити всі шляхи постачання та обходжень з боку рф для забезпечення своєї життєдіяльності. Але, в той же момент, світ може зробити максимально неефективним використання тих ресурсів, які вони можуть отримати.