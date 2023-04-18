Як росія обходить санкції: політолог розкрив деталі [ Редагувати ]
У вівторок, 18 квітня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" політолог Максим Джигун розповів, на скільки росії вдається вдало обходити санкції.
Судячи з тих, даних, які ми маємо від розвідок і наших партнерів, росії вдається обходити санкції. Попри те, що санкції вводяться різко, вони вводяться доволі жорстко, але росії все ж таки вдається знайти поки шляхи обходу. Як на мене, зміст санкцій не стільки в тому, аби на 100% ізолювати росію від зовнішнього світу, на скільки зменшити ефективність росії як держави та росії, як економіки. Звісно, що ніколи не вдасться світу повністю перекрити всі шляхи постачання та обходжень з боку рф для забезпечення своєї життєдіяльності. Але, в той же момент, світ може зробити максимально неефективним використання тих ресурсів, які вони можуть отримати.
Також він навів "банальний приклад того, як росія обходить санкції" - це "Шахеди":
Дослідники розбирали "Шахеди" і зрозуміли, що з 52 деталей, які використовуються для будівництва "Шахеда", 40 виготовляються американськими компаніями, решта - Китай, Канада, Швейцарія, Японія. Тобто також високотехнологічні держави.
по темі
У вівторок, 18 квітня, ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" начальник об'єднаного пресцентру сил оборони півдня України, капітан 1 рангу Наталя Гуменюк розповіла про ситуацію на Херсонщині
У вівторок, 18 квітня, ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" боєць "Легіону Свободи" Максим Морозов розповів про ситуацію під Авдіївкою та чи має ворог там підкріплення
У четвер, 13 квітня, під час телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" народний депутат Верховної Ради Денис Маслов розповів, коли росіяни почнуть відповідати за скоєні злочини
У четвер, 13 квітня, під час телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" співорганізатор проєкту Unbroken, депутат Львівської міськради Андріян Гутник розповів про форум реабілітації, який відбувся у Львові
Парламент виконує усі вимоги, які ставляться з боку ЄС