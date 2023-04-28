У ніч на суботу, 29 квітня, в Україні очікуються весняні заморозки, особливо інтенсивні - у західних областях. При цьому у багатьох регіонах ще можливі дощі.

Про це йдеться у прогнозі народного синоптика Наталки Діденко.

"Заморозки! Найближчої ночі заморозки охоплять значну частину територію України. У західних областях навіть будуть у повітрі, а на решті території переважно на ґрунті", - наголосила вона.

За словами синопткині, зможуть уникнути заморозків східні області, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Крим - завдяки хмарам та теплішому повітрю.

Максимальна температура повітря вдень досягатиме +11... +16 градусів, на Луганщині +17... +20 градусів.

При цьому вздовж смуги Харків-Полтава-Дніпро-Запоріжжя-Миколаїв-Херсон увірветься холодніше повітря. Там буде близько +9... +12 градусів.

Також вона попередила, що у східній частині на вихідних очікується рвучкий, часом штормовий вітер північно-західного напрямку.

Дощі очікуються на сході, місцями у центральній частині та на півдні, окрім Одещини. На решті території - сухо.

У неділю, 30-го квітня, опади прогнозує на сході, у центрі, на півдні, а також на заході. На півночі в неділю буде без опадів.

У Києві в суботу та неділю опадів не передбачається. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +15 градусів. Ночі будуть холодними, +2...+5 градусів, місцями навіть можливі заморозки.