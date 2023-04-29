Чехія взяла на себе витрати з проживання, харчування та надання всієї необхідної амуніції на час навчань.

У Чехії триває чотиритижневий інтенсив для української піхоти. Першу групу наших воїнів країна прийняла наприкінці минулого року. А до кінця нинішнього - збирається натренувати ще 4 тисячі військовиків.

Як проходять навчання та чому акцент саме на механізовану піхоту - розповість наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька.

Цей полігон на сході Чехії став головною тренувальною базою для українців. Тут ними опікується 72-й механізований батальйон чеської армії. Інтенсивний курс навчання розрахований на отримання базових знань та навичок, щоби підготувати вояків до служби на фронті.

Міхал Волтр, командир 72-го механізованого батальйону чеської армії:

Я солдат, а вони - наші брати, які опинилися в біді. Тож ми намагаємося зробити якомога більше, щоби їм допомогти. Ми тут для того, що показати українцям, як керувати бойовими машинами піхоти, як працювати з бойовою зброєю, як стріляти з мінометів.

Чехія взяла на себе витрати з проживання, харчування та надання всієї необхідної амуніції на час навчань. Ця програма почала діяти з кінця минулого року. В одному потоці до 800 людей. Заплановано щонайменше 5 таких ротацій і 4000 вишколених українців.

Частина курсу присвячена медичній підготовці. Зокрема, як поводитися з великою кількістю поранених після артилерійського обстрілу.

Ми хочемо, щоб вони навчилися базових навичок екстреної медичної допомоги, як рятувати життя на полі бою. Ми працюємо за стандартами НАТО і хочемо, щоб вони вивчили наші концепції, наші алгоритми, щоб вони могли використовувати це у своїх умовах. У нас є деякі звукові ефекти та симуляція жертв, тому це досить реалістично.

Українців також навчають тактичної підготовки, планування нападу, правил оборони та переміщення бойових частин. В одному потоці до 800 наших добровольців із різним бойовим досвідом.

Міхал Волтр, командир 72-го механізованого батальйону чеської армії:

Дуже важливо, що ми все ще володіємо навичками керування технікою російського зразка, зокрема бойовими машинами піхоти, а вони, я б сказав, найбільш поширені на полі бою в Україні. Тому Чехія в цьому плані унікальна.

На озброєнні чеської армії є модернізовані радянські танки Т-72, а також БМП-1 та БМП-2. До речі, минулого року Чехія стала першою країною НАТО, яка почала постачати Києву бронетехніку. І в результаті віддала зі складів зберігання всі 89 танків Т-72. Так само першою, Прага відправила ударні вертольоти Мі-24.

За минулий рік Чехія вже віддала Україні всю зброю, яку могла, відзвітував президент країни. Зараз може допомагати лише боєприпасами, системами ППО та тренуванням наших вояків. І ось на днях уряд затвердив виділення майже мільйона євро на навчання до 25 українських пілотів. До Чехії поїдуть студенти Національного авіаційного університету.