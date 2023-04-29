У короткостроковій перспективі "ніщо не вказує на те, що росія не має грошей на війну". Про це заявив начальник Генштабу Польщі генерал Раймунд Анджейчак, передає видання Do Rzeczy.

Коли я дивлюся на війну в Україні, я здебільшого бачу її через ці політичні лінзи, і, на жаль, це виглядає не дуже добре. У короткостроковій перспективі планування, 1-2 роки, ніщо не вказує на те, що Росія не має грошей на війну. Фінансові інструменти, які вона мала перед війною, динаміка видатків і ефективність санкцій або вся складна економічна ситуація говорять про те, що Росія матиме гроші на війну.

Водночас Україна на тлі вторгнення зіткнулася з "величезними фінансовими проблемами".

Україна має величезні фінансові проблеми. Ми знаємо, скільки їм потрібно за місяць. Ми знаємо, що таке американська допомога, цивілізаційного Заходу. Ми також знаємо, на що схожа польська допомога, тому що ми є другим донором і, ймовірно, маємо бути важливим джерелом натхнення для інших. Швидкість "стирання" у фінансовій сфері сьогодні, як на мене, несприятлива для України. На жаль.

За словами Анджейчака, у країн Заходу, які допомагають Києву, "просто немає боєприпасів".

У нас просто немає боєприпасів. Промисловість не готова не лише відправляти обладнання в Україну, а й поповнювати наші запаси, які тануть. Це усвідомлення має бути абсолютно "без анестезії", і воно має бути доведене до всіх.

Нагадаємо, 13 квітня Єврорада схвалила план постачання України боєприпасами на суму 1 млрд євро, гроші виділять через Фонд миру.

За даними розвідки США, у росії вистачить ресурсів, щоб вести війну ще щонайменше рік.