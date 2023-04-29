МЗС України надіслало до посольства Республіки Польща та представництва ЄС в Україні "жорсткі ноти" щодо заборони на поставки української аграрної продукції. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Заборона на експорт української сільгосппродукції - політично вмотивована заборона, вона не має правових і ринкових підстав. Міністерство закордонних справ надіслало вчора дві дуже жорсткі ноти до Європейського Союзу і до уряду Польщі про те, що ці обмеження, які начебто попередньо погодили на рівні ЄС, вони суперечать і законодавству ЄС і Угоді про асоціацію між Україною та ЄС.

Немає жодних об'єктивних проблем, які ми не могли б вирішити за столом переговорів без порушення з боку самих членів ЄС і їхніх власних зобовязань у рамках спільного ринку. Тому тут ми будемо жорстко захищати національні інтереси наших виробників і шукати будь-які можливості для збільшення експорту.