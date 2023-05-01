За минулу добу, 30 квітня, російські окупанти здійснили 39 обстрілів Херсонської області, випустивши 163 снаряди з важкої артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

Зокрема, Херсон ворог обстріляв 8 разів, загинула одна людина, поранення отримала дитина.

російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та будівлю державної установи у середмісті Херсона.

За даними очільника регіону, через російську агресію одна людина загинула і троє, серед яких одна дитина, дістали поранення.