160 снарядів: окупанти вдарили по Херсонській області [ Редагувати ]
За минулу добу, 30 квітня, російські окупанти здійснили 39 обстрілів Херсонської області, випустивши 163 снаряди з важкої артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.
Зокрема, Херсон ворог обстріляв 8 разів, загинула одна людина, поранення отримала дитина.
російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та будівлю державної установи у середмісті Херсона.
За даними очільника регіону, через російську агресію одна людина загинула і троє, серед яких одна дитина, дістали поранення.
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