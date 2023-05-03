Херсон закриють на 58 годин: перелік заборон [ Редагувати ]
З 5 до 8 травня місто Херсон закриють на 58-годинну комендантську годину. У Херсонській міській раді розповіли, що саме буде заборонено мешканцям міста у цей період. Про це повідомляється в Telegram.
- Комендантську годину введуть з 20:00 5 травня до 06:00 8 травня.
- В'їзд та виїзд з міста будуть закриті
- Працюватиме лише евакуаційний транспорт та авто екстрених служб.
- Не працюватиме громадський транспорт, магазини та центри видачі гуманітарної допомоги.
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