"Кохання сталь": співачка Марія Бурмака випустила кліп про захисників Азовсталі [ Редагувати ]
5 травня на популярних стрімінгових платформах відбудеться прем'єра треку "Кохання сталь" у виконанні Марії Бурмаки.
Пісня "Кохання сталь" та відеокліп присвячено драматичній історії кохання та одруження захисників Азовсталі Валерії Каприленко, речниці полку "Азов", та воїна Андрія Суботіна, і, власне, 5 травня буде річниця з дня їхнього одруження.
Українські військові Андрій Суботін та Валерія одружилися в підземеллях оточеної Азовсталі. Андрій зробив обручки з фольги, вони пообіцяли бути разом і в горі, і в радості. Вони були чоловіком і дружиною всього три дні, а потім Андрій загинув. Але любов була і залишається.
"Це неймовірно щемка історія. Леся Шиденко та Григорій Попович написали пісню "Кохання сталь". І рідні захотіли, аби в ній звучав мій голос і моя душа. Мені було непросто адаптувати під себе мелодію і текст, я пропустила через себе історію, фактично, стала співавтором. А пам’ять про Андрія залишиться у віках. Пам’ять про героя. 5 травня - річниця весілля Андрія і Валерії. Саме тому прем’єра пісні і відео заплановано в цей день. 7 травня 2022 року Андрія не стало. Всього три дні щастя було відміряно цим світлим людям, нашим українським героям. Їх подвиг завжди залишиться в наших серцях", - каже Марія Бурмака.
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