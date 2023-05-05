Протягом місяця випускники ще мають час на різні уточнення і можуть навіть змінити місто, де вони складатимуть національний мультипредметний тест.

В Україні завершилася реєстрація випускників на національний мультипредметний тест. Минулоріч заявки подали понад 276 тисяч школярів. Більшість з них вже отримали підтвердження участі.

Скільки учнів збираються складати тестування в Запорізькій області, та як до нього готуються у прифронтовому місті дивитися далі.

Вже за кілька тижнів одинадцятикласниця Катерина завершить навчання у гімназії. Дівчина мріє вступити до медичного вишу та стати лікаркою. А для цього потрібно успішно скласти національний мультипредметний тест. Підтвердження про реєстрацію на нього дівчина вже отримала і зараз активно готується до тестування.

Катерина, учениця гімназії:

По-перше, нам дуже допомагають вчителі, вони дають домашні завдання, різноманітну кількість тестів різних, які можуть попастися нам. Мені подобається готуватися, вирішувати тести, це цікаво.

Цьогоріч мультитест складається з трьох предметів. Серед яких обов'язкові математика та українська мова, третій - випускники обирають самі. Катерина віддала перевагу хімії. Підготуватися учням, які обрали цей предмет для тестування, допомагає вчитель Володимир Голуб. Проводить з дітьми додаткові заняття. Каже, щоб набрати на тестуванні високі бали, підготовка має починатися точно не у випускному класі.

Володимир Голуб, заступник директора гімназії, вчитель хімії:

Підготовка до НМТ починається не з НМТ. Діти мають успіх при будь-якій формі вступу до вищого навчального закладу, якщо в них є грунтовна підготовка, фундаментальна підготовка з відповідного предмету. Це стосується, звичайно не тільки хімії. Тому є таке поняття профільність.

Пан Володимир каже, заняття онлайн змінили навчальний процес. Щоб доступно пояснити учням свій предмет завжди готує кілька варіантів уроку та записує відео.

Володимир Голуб, заступник директора гімназії, вчитель хімії:

Зараз на ютуб-каналі в мене досить багато таких відео для широкого загалу в відкритому доступі. І є просто відеозаписи уроків, які тільки за посиланням, тобто якщо це робота з аудиторією учнівською, то звичайно, я їх не викладаю на широкий доступ.

Свої секрети з підготовки школярів має і вчителька з української мови та літератури Ірина Златова. Каже, на заняттях завжди намагається зацікавити дитину. Для цього проводить уроки у формі гри, тестування чи презентацій. Втім готувати випускників до мультитесту потрібно ще й психологічно, каже вчителька.

Ірина Златова, вчителька української мови та літератури:

Треба дітей вчити ще бути спокійними на цих заходах. Ми проводимо з ними тут навіть деякі консультації, що треба зробити для того, щоб заспокоїтись перед складанням НМТ, тому я і ці вправи психологічного плану з ними проводжу.

В обласному департаменті освіти кажуть, цьогоріч на тестування зареєструвалися майже шість тисяч випускників. Зараз область облаштовує місця для проведення тестування.

Людмила Бухаріна, директорка Департаменту освіти й науки Запорізької ОВА:

Саме тестування буде відбуватися в укритті, і всі умови будуть створені. Таким чином ми намагаємось уникнути подовження тестування враховуючи, що у нас дуже часто довгі тривоги, сигнали тривоги й так далі.

Реєстрація на тестування вже завершилась. Протягом місяця випускники ще мають час на різні уточнення і можуть навіть змінити місто, де вони складатимуть національний мультипредметний тест.