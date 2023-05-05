В Одесі відкрили Центр допомоги врятованим [ Редагувати ]
В Одесі відкрили Центр допомоги врятованим. Там надаватимуть соціальну, юридичну та психологічну допомогу тим, хто постраждав від війни. До офіційного старту - центр працював в тестовому режимі й взяв під опіку близько 20 родин, і біженців, і одеситів. Хто має право на допомогу і які саме послуги надаватимуть - дивіться.
Координатор, кейс-менеджер, юристи та психології. Команда Одеського центру допомоги врятованим готова до роботи. Це - державна установа, яка працює за підтримки міжнародних та українських гуманітарних фондів.
Вікторія Лешко, адміністраторка Центру допомоги врятованим:
Жодна людина не має доказувати, що вона має право на цю допомогу чи консультацію. Безкоштовність, обов'язково. Відновлення документів, оформлення інвалідності тим, які постраждали від мінування. Родичі тих, хто був у полоні звертаються по психологічну допомогу, допомога зі складанням заяв на відшкодування за втрачене майно.
Саме відшкодування за втрачену квартиру розраховує отримати переселенка з тимчасово окупованого Рубіжного на Луганщині. Пані Людмила залишила рідне місто на другий день великої війни.
Людмила, переселенка з Рубіжного:
Спочатку в Харків, там почалися теж обстріли, в травні приїхали сюди.
Проте поки жінка змушена винаймати житло. Спочатку фахівці Центру шукають варіанти іншої недорогої оренди.
А далі допомагатимуть оформити документи на компенсацію. За п'ять днів роботи в тестовому режимі Одеський центр вже взяв під опіку близько 20 родин. Серед клієнтів - і переселенці, і одесити.
Олена Міхневич, менеджерка Центру допомоги врятованим:
У мене вже є зараз в роботі жіночка літня. Весь цей час вона прожила під окупацією в Херсоні. Доньці вдалося її визволити, але вона не впізнає ні доньку, ні онуку. Їй потрібне спеціалізоване лікування.
Для клієнтів, які не в змозі прийти до установи, організують дистанційні консультації.
Олена Міхневич, менеджерка Центру допомоги врятованим:
В нас є вже запис людини, у якої дитина з особливими потребами. Вона не може виходити з дома. Вона буде працювати онлайн.
Так само дистанційно в разі необхідності працюватимуть і психологи центру. Фахівці розуміють: доведеться мати справу не тільки з нервовими станами, що спричинила війна, а й з наслідками насильства.
Олена Целік, психолог:
Це - як один зі способів ведення війни. Це - основна проблематика, на яку зараз ми направляємо багато уваги.
Одеса - десяте місто України, в якому відкрили Центр допомоги врятованим. Тут очікують тих, хто потребує підтримки.
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