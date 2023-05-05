Для клієнтів, які не в змозі прийти до установи, організують дистанційні консультації.

В Одесі відкрили Центр допомоги врятованим. Там надаватимуть соціальну, юридичну та психологічну допомогу тим, хто постраждав від війни. До офіційного старту - центр працював в тестовому режимі й взяв під опіку близько 20 родин, і біженців, і одеситів. Хто має право на допомогу і які саме послуги надаватимуть - дивіться.

Координатор, кейс-менеджер, юристи та психології. Команда Одеського центру допомоги врятованим готова до роботи. Це - державна установа, яка працює за підтримки міжнародних та українських гуманітарних фондів.

Вікторія Лешко, адміністраторка Центру допомоги врятованим:

Жодна людина не має доказувати, що вона має право на цю допомогу чи консультацію. Безкоштовність, обов'язково. Відновлення документів, оформлення інвалідності тим, які постраждали від мінування. Родичі тих, хто був у полоні звертаються по психологічну допомогу, допомога зі складанням заяв на відшкодування за втрачене майно.

Саме відшкодування за втрачену квартиру розраховує отримати переселенка з тимчасово окупованого Рубіжного на Луганщині. Пані Людмила залишила рідне місто на другий день великої війни.

Людмила, переселенка з Рубіжного:

Спочатку в Харків, там почалися теж обстріли, в травні приїхали сюди.

Проте поки жінка змушена винаймати житло. Спочатку фахівці Центру шукають варіанти іншої недорогої оренди.

А далі допомагатимуть оформити документи на компенсацію. За п'ять днів роботи в тестовому режимі Одеський центр вже взяв під опіку близько 20 родин. Серед клієнтів - і переселенці, і одесити.

Олена Міхневич, менеджерка Центру допомоги врятованим:

У мене вже є зараз в роботі жіночка літня. Весь цей час вона прожила під окупацією в Херсоні. Доньці вдалося її визволити, але вона не впізнає ні доньку, ні онуку. Їй потрібне спеціалізоване лікування.

Для клієнтів, які не в змозі прийти до установи, організують дистанційні консультації.

Олена Міхневич, менеджерка Центру допомоги врятованим:

В нас є вже запис людини, у якої дитина з особливими потребами. Вона не може виходити з дома. Вона буде працювати онлайн.

Так само дистанційно в разі необхідності працюватимуть і психологи центру. Фахівці розуміють: доведеться мати справу не тільки з нервовими станами, що спричинила війна, а й з наслідками насильства.

Олена Целік, психолог:

Це - як один зі способів ведення війни. Це - основна проблематика, на яку зараз ми направляємо багато уваги.

Одеса - десяте місто України, в якому відкрили Центр допомоги врятованим. Тут очікують тих, хто потребує підтримки.