Сьогодні, 6 травня, в Україні очікується невелике похолодання, спричинене нічними заморозками, але, як і дощі, воно виявить себе не в усіх регіонах України.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

По Україні буде мінлива хмарність. Без опадів, лише у Карпатах та на Закарпатті вдень місцями короткочасні дощі.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вдень 10-15° тепла; на Закарпатті, півдні та південному сході країни вдень 16-21°.