Похолодання та дощі: синоптики розповіли про погоду [ Редагувати ]
Сьогодні, 6 травня, в Україні очікується невелике похолодання, спричинене нічними заморозками, але, як і дощі, воно виявить себе не в усіх регіонах України.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
По Україні буде мінлива хмарність. Без опадів, лише у Карпатах та на Закарпатті вдень місцями короткочасні дощі.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вдень 10-15° тепла; на Закарпатті, півдні та південному сході країни вдень 16-21°.
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