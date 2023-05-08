В Україні в найближчі дні очікується різка зміна погоди. У деяких регіонах вночі можливі сильні заморозки, через що оголошено перший рівень небезпеки.

Про це повідомляє Український гідрометцентр та ДСНС України.

Гідрометцентр наголосив, що в Україні 9-11 травня в більшості областей вночі очікуються заморозки:

Вночі 9 травня у північних, більшості центральних областей, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°. Оголошено перший рівень небезпеки.

Вночі 10 та 11 травня у західних, Житомирській та Вінницькій областях у повітрі сильні заморозки 0-5°. Оголошено другий рівень небезпеки.

Вночі 10 та 11 травня у Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровограській, Одеській та Миколаївській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°. Оголошено перший рівень небезпеки.

Також у ДСНС України наголосили, що 9-11 травня у північних, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

"Навіть один маленький непогашений сірник чи невеличке багаття за таких умов можуть спричинити масштабні загорання на відкритій території. Тож будьте обережними, не провокуйте пожежі, адже наслідки можуть бути катастрофічними", - пояснили рятувальники.