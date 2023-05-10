У Києві та області можуть лунати вибухи [ Редагувати ]
У середу, 10 травня, мешканці Києва та області можуть чути звуки вибухів через знищення вибухонебезпечних предметів.
Про це повідомляє Київську ОВА.
У середу у деяких громадах Бучанського району проведуть роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів.
Тому мешканці можуть чути вибухи. Проте роботи планові, тому перейматися не варто.
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