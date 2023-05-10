Синоптик Наталка Діденко заявила, що найближчої ночі у багатьох областях України ймовірні заморозки. Завтра вдень температура повітря становитиме не більше +16 градусів, опади можливі в залежності від регіону.

Про це вона повідомила у Facebook.

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Вночі - Найближча ніч, схоже, завершуватиме парад заморозків. Вночі дощів в Україні не передбачається, буде сухо та ясно", - розповіла вона.

Вдень - За даними синоптика, завтра вдень температура повітря становитиме +13...+16 градусів, у Карпатах та на крайньому сході - +9...+11 градусів. Завтра вдень у східних областях, місцями у центральних та на півночі хмарність та вологість збільшаться, місцями пройдуть невеликі, на сході помірні, дощі. У південній частині та на заході - без істотних опадів.

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