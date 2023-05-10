"Парад заморозків" завершується: прогноз погоди на 11 травня [ Редагувати ]
Фото: Подробиці
Синоптик Наталка Діденко заявила, що найближчої ночі у багатьох областях України ймовірні заморозки. Завтра вдень температура повітря становитиме не більше +16 градусів, опади можливі в залежності від регіону.
Про це вона повідомила у Facebook.
Погода в Україні
- Вночі - Найближча ніч, схоже, завершуватиме парад заморозків. Вночі дощів в Україні не передбачається, буде сухо та ясно", - розповіла вона.
- Вдень - За даними синоптика, завтра вдень температура повітря становитиме +13...+16 градусів, у Карпатах та на крайньому сході - +9...+11 градусів. Завтра вдень у східних областях, місцями у центральних та на півночі хмарність та вологість збільшаться, місцями пройдуть невеликі, на сході помірні, дощі. У південній частині та на заході - без істотних опадів.
Погода в Києві
- Вночі - У Києві вночі буде ясно. Температура повітря вночі +5 градусів.
- Вдень - Вдень періодичні хмари, без істотних опадів, але в окремих районах є можливість невеликого дощу, до +15 градусів.
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