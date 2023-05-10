У рамках інфраструктурного етапу медичної реформи на Черкащині презентували концепцію спроможної мережі медичних закладів. Про це ідеться у заяві Голови Черкаської ОВА І.Табурця під час наради з медиками та лідерами громад регіону.

"Відразу наголошую: про закриття лікарень не йдеться. Мова про пріоритезацію: забезпечення чіткого переліку медичних послуг у конкретно визначених закладах, де ми зможемо гарантувати якість лікувального процесу, де буде необхідне обладнання та фахівці. Заклади, що не потрапили до мережі, можуть і надалі контрактуватися з НСЗУ, але питання їхнього розвитку буде покладено на власників (тергромади)".

За словами І. Табурця, цей проект сьогодні подається в МОЗ разом із трирічним планом розвитку мережі та планами розвитку окремих медичних закладів: "Проект передбачає функціонування: 2 надкластерних багатопрофільних закладів (складні і рідкісні захворювання населення всього госпітального округу), 7 кластерних закладів (найбільш поширені захворювання і стани на території госпітального кластера), 13 загальних закладів охорони здоров’я (медична та реабілітаційна допомога населенню тергромади або кількох громад, базові напрями), надкластерні центри з надання спеціалізованої допомоги (орієнтовно 6-7 центрів із урахуванням можливого об’єднання закладів). Очікуємо, через 2 місяці консультації, затвердження цієї програми МОЗом".