Атакує ворог цю ділянку майже щодня - і це справжня гаряча точка.

Вони охороняють державні рубежі 24 на 7. У будь-яку погоду та за будь-якої ситуації на фронті. Українські прикордонники захищають Батьківщину на рівні зі Збройними Силами України.

Наші кореспонденти побували на південному напрямку. Як там несуть службу вартові рубежів?

Хлопець на псевдо "Сіма" у прикордонній службі вже два роки. Повномасштабне російське вторгнення зустрів тут - на бойовому посту - біля Чорного моря. Каже, той день кардинально змінив його світогляд. Адже ніколи не очікував такої підступності від сусідньої країни.

Позивний "Сіма", військовослужбовець Державної прикордонної служби України:

Це було найбільше розчарування, що люди на таке здатні. Тобто мільйони років еволюції десь пішли не туди, куди потрібно було йти. Це перевертає світ з ніг на голову. Все, що ти знав і що думав - воно руйнується, і ти не можеш повірити, що взагалі це можливо.

Відтоді прикордонники тут цілодобово - у бліндажах та траншеях. Завдання - спостерігати за діями ворога, запобігати висадці ДРГ, відстежувати надводну обстановку, повітряний простір та знищувати цілі: ракети, БПЛА та дрони.

Позивний "Свіжий", військовослужбовець Державної прикордонної служби України:

Складності в нічний період часу, коли йдуть пуски "Шахедів", "Ланцетів", дронів - погано видно, погано чути - максимально концентруємось і намагаємось не дати ворогу змоги атакувати.

Атакує ворог цю ділянку майже щодня - і це справжня гаряча точка. І по військових, і по цивільних - окупанти гатять з усіх видів зброї. Скрізь від російських ракет та снарядів залишаються ось такі вирви.

Позивний "Свіжий", військовослужбовець Державної прикордонної служби України:

Загалом працюють міномети кожен день, також з гладкоствольної артилерії на зразок САУ або РСЗВ типу "Граду". Б'є постійно - б'є по населених пунктах, по будівлях, які знаходяться тут. Їхні основні завдання - це навести паніку серед місцевого населення.

Та не лише кордон захищають ці хлопці. Днями - після чергової ворожої атаки - їм довелося рятували… кішку Анфісу та чотирьох її кошенят, які народилися під час обстрілу. Тепер у бліндажі, так би мовити, поповнення.

Позивний "Акула", військовослужбовець Державної прикордонної служби України:

Вона сиділа в будинку - вона якраз шукала, де можна народити, і в цей момент прилетіла ракета. Вона народила, потім ми їх забрали й занесли сюди, бо тут безпечніше.

А ось звідси - бійці отримують усе необхідне: теплий одяг, амуніцію. За цю ділянку тут відповідає Наталія - колишня вчителька історії, а нині - сержант з матеріального забезпечення. Її прикордонники лагідно називають… мамою.

Наталія, військовослужбовиця Державної прикордонної служби України:

Знаєте, як хлопці кажуть: мамка наша приїхала! Якщо хлопцям не вистачає любові, тепла, якщо ти їм даєш якісну їжу смачну, в них є й сили для боротьби.

А ось цих двох жіночок тут кличуть не інакше як… чарівниці. Молодший сержант Лілія та старший сержант Юлія чаклують на кухні, аби здорова їжа підіймала бойовий дух особового складу!

Сьогодні у нас на обід - супчик з макаронами. Картопля запечена з м'ясом - ось так.

А ще на обід - оселедець з цибулькою, картопляники, буряковий салат, але головний інгредієнт…

Лілія, військовослужбовиця Державної прикордонної служби України:

Любов!!! Звісно ж, любов! До нашої неньки України, до наших хлопців і Перемоги якнайшвидшої!

Тут також - постійні обстріли. Фельдшер Катерина розповідає: через ворожі атаки працювати важко, але віра у Перемогу надає сил здолати й страх, і втому. А ще - заспокоїтись допомагає творчість: військовослужбовиця у вільний час малює картини.

Катерина, військовослужбовиця Державної прикордонної служби України:

Обрала я картину під цю тематику, яка зараз у нас відбувається, що ми захищаємо наш дім, наших діточок. Це дійсно нормалізує психологічний стан, вкладає душу в малюнок, під час малювання виникають думки, що все буде добре.

У прикордонників тут є й особлива помічниця з незвичним талантом - собака Герда. Вона стежить за тим, щоб під час ворожих атак - усі перебували в безпечних місцях, адже Герда заздалегідь відчуває артилерійські обстріли.

Під час обстрілу - десь за п'ять, сім хвилин до виходу вона починає сповіщати нас - гавкати, тікає у підвал, збирає нас всіх, гавкає - вона повідомляє нас! Це наш оповісник, наш дзвіночок!

А ще - тут багато гумору, добрих жартів та людського ставлення одне до одного. Тут - прикордонники гідно та мужньо несуть службу на державному рубежі - і щодня лише загартовують свою волю. Для майбутньої деокупації усіх прикордонних ділянок нашої країни.