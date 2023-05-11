Щоб протистояти повітряним атакам росіян, у Північній операційній зоні організували багаторівневий принцип ешелонування.

У командуванні Об'єднаних сил ЗСУ заявляють: одні бійці протистоять ракетам і безпілотникам за допомогою зенітно-ракетних комплексів малої та середньої дії. А інші для збиття ворожих об'єктів виїжджають на позиції в складі мобільних вогневих груп. Таких - більш як півтори сотні і їхня кількість - поступово збільшується. Докладніше - в матеріалі Анатолія Журавльова.

Дивіться, хлопці. Оце - картограф. Він призначений для детальної зйомки місцевості. "Зала" - розвідка, "Балерон" - розвідка.

Усі ці ворожі об'єкти потрапили у поле зору наших бійців протиповітряної оборони. І були збиті.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Вони всі небезпечні, вони всі виконують свої завдання. "Шахід" - це ударний безпілотник. Ото частина збитого "Калібру".

Аби успішно протистояти ворожим ракетам і безпілотникам - потрібно завжди бути напоготові. Тим більше, що росіяни останніми днями знову застосовують тактику масованих повітряних ударів.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України:

Це - постійна, динамічна така робота. Нам вдається успішно боротися тому, що ми отримуємо відповідний досвід. Кожен військовослужбовець, який щоночі або щоранку стоїть на захисті українського неба, він має такий досвід. І він так вдосконалюється, і внаслідок тренувань.

Командувач Об'єднаних сил зазначає - одна з важливих складових у системі протиповітряної оборони - мобільні вогневі групи. Що більше таких, то надійніше захищене небо над Україною.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України:

У Північній операційній зоні діє більше ніж 150 мобільних вогневих груп. Вони здійснюють підсилення тих зенітно-ракетних комплексів, які стоять як на озброєнні Повітряних сил, так і Сухопутних військ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України.

Ось ці машини оснащенні крупнокаліберними кулеметами. Потужні позашляховики посилять саме вогневі групи підрозділів ППО.

Позивний "Абдула", військовослужбовець Збройних сил України:

Машина повний привод 4х4 - дуже нам була потрібна. Нам добиратися по лугах, по ярах. Усюди, де не можемо на легкових, ми проїдемо на ній. Дуже гарно, що стоїть кулемет "Турель". Розворот в 360 градусів. По будь-якій цілі - вгору, вниз - можна наводитись і стріляти. Дуже зручна річ.

Закупити, доставити з-за кордону та переобладнати позашляховики допомогли благодійники. На місцях дислокації військові ще доукомплектують машини додатковим оснащенням.

Леонід Костюченко, президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України:

Акція організована завдяки листу, з яким звернувся до нас Сергій Іванович Наєв, з проханням надати можливість, тому що "Шахеди" ці літають і всі предмети, які випускаються зі сторони росії - вони гроблять і забирають життя не тільки військових, а й мирних жителів.

Співпраця з нашими захисниками - багаторічна та регулярна, зазначають в Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України. І в планах лише її продовжувати - для наближення спільної перемоги над ворогом.