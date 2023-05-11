У Північній операційній зоні організували багаторівневий принцип ешелонування (ексклюзив) [ Редагувати ]
Щоб протистояти повітряним атакам росіян, у Північній операційній зоні організували багаторівневий принцип ешелонування.
У командуванні Об'єднаних сил ЗСУ заявляють: одні бійці протистоять ракетам і безпілотникам за допомогою зенітно-ракетних комплексів малої та середньої дії. А інші для збиття ворожих об'єктів виїжджають на позиції в складі мобільних вогневих груп. Таких - більш як півтори сотні і їхня кількість - поступово збільшується. Докладніше - в матеріалі Анатолія Журавльова.
Дивіться, хлопці. Оце - картограф. Він призначений для детальної зйомки місцевості. "Зала" - розвідка, "Балерон" - розвідка.
Усі ці ворожі об'єкти потрапили у поле зору наших бійців протиповітряної оборони. І були збиті.
Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:
Вони всі небезпечні, вони всі виконують свої завдання. "Шахід" - це ударний безпілотник. Ото частина збитого "Калібру".
Аби успішно протистояти ворожим ракетам і безпілотникам - потрібно завжди бути напоготові. Тим більше, що росіяни останніми днями знову застосовують тактику масованих повітряних ударів.
Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України:
Це - постійна, динамічна така робота. Нам вдається успішно боротися тому, що ми отримуємо відповідний досвід. Кожен військовослужбовець, який щоночі або щоранку стоїть на захисті українського неба, він має такий досвід. І він так вдосконалюється, і внаслідок тренувань.
Командувач Об'єднаних сил зазначає - одна з важливих складових у системі протиповітряної оборони - мобільні вогневі групи. Що більше таких, то надійніше захищене небо над Україною.
Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України:
У Північній операційній зоні діє більше ніж 150 мобільних вогневих груп. Вони здійснюють підсилення тих зенітно-ракетних комплексів, які стоять як на озброєнні Повітряних сил, так і Сухопутних військ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України.
Ось ці машини оснащенні крупнокаліберними кулеметами. Потужні позашляховики посилять саме вогневі групи підрозділів ППО.
Позивний "Абдула", військовослужбовець Збройних сил України:
Машина повний привод 4х4 - дуже нам була потрібна. Нам добиратися по лугах, по ярах. Усюди, де не можемо на легкових, ми проїдемо на ній. Дуже гарно, що стоїть кулемет "Турель". Розворот в 360 градусів. По будь-якій цілі - вгору, вниз - можна наводитись і стріляти. Дуже зручна річ.
Закупити, доставити з-за кордону та переобладнати позашляховики допомогли благодійники. На місцях дислокації військові ще доукомплектують машини додатковим оснащенням.
Леонід Костюченко, президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України:
Акція організована завдяки листу, з яким звернувся до нас Сергій Іванович Наєв, з проханням надати можливість, тому що "Шахеди" ці літають і всі предмети, які випускаються зі сторони росії - вони гроблять і забирають життя не тільки військових, а й мирних жителів.
Співпраця з нашими захисниками - багаторічна та регулярна, зазначають в Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України. І в планах лише її продовжувати - для наближення спільної перемоги над ворогом.
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