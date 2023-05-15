До Німеччини прибув 31 танк Abrams для навчання українських військових [ Редагувати ]
До Німеччини прибув 31 американський танк М1 Abrams. Про це заявив представник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер.
Він наголосив, що поставлені танки будуть використані лише для навчання українських військ, вони не призначені для використання у бойових умовах.
Я можу підтвердити, що 31 тренувальний танк Abrams-М1 доставлений до Німеччини для підготовки українських танкових екіпажів. Ці екіпажі, як очікується, прибудуть і почнуть підготовку в наступні кілька тижнів.
Ці танки призначені саме для навчання та не обов'язково мають озброєння, необхідні у бою. Ті танки, які ми надаємо Україні, прямо зараз проходять ремонтний процес.
Райдер додав, що паралельно бойові танки, призначені для відправки в Україну, проходять процес "переоснащення", їх передача відбудеться до кінця року.
Оскільки ми робимо це одночасно (з навчанням українців управлінню танками - ред.) ми зможемо вкластися у встановлені на осінь рамки та надати їм танки до кінця року.
Про передачу Україні 31 танка Abrams президент США Джо Байден повідомив 25 січня.
У березні американське військове відомство поінформувало, що планує відправити 31 танк Abrams зі своїх запасів в Україну до осені.
по темі
США планують 9 травня оголосити новий пакет військової допомоги Україні на $1,2 млрд. До пакету увійдуть зенітно-ракетні комплекси ППО Hawk, боєприпаси для засобів ППО, гаубиць, а також для боротьби з безпілотниками
У межах офіційного візиту до Німеччини президент України Володимир Зеленський відвідав військову базу в місті Аахен, де проходять навчання українські військовослужбовці
Швейцарія відкрила шлях до можливих постачань зброї Україні. Нейтралітет був понад 200 років
Україну відвідав Генеральний інспектор Бундесверу генерал Карстен Броєр. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний
Ефективність російських систем радіоелектронної боротьби зі створення перешкод для ракет HIMARS, які поставляються Україні США, підвищилася за останні місяці, через що ці ракети все частіше не влучають у ціль