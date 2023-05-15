До Німеччини прибув 31 американський танк М1 Abrams. Про це заявив представник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер.

Він наголосив, що поставлені танки будуть використані лише для навчання українських військ, вони не призначені для використання у бойових умовах.

Я можу підтвердити, що 31 тренувальний танк Abrams-М1 доставлений до Німеччини для підготовки українських танкових екіпажів. Ці екіпажі, як очікується, прибудуть і почнуть підготовку в наступні кілька тижнів. Ці танки призначені саме для навчання та не обов'язково мають озброєння, необхідні у бою. Ті танки, які ми надаємо Україні, прямо зараз проходять ремонтний процес.

Райдер додав, що паралельно бойові танки, призначені для відправки в Україну, проходять процес "переоснащення", їх передача відбудеться до кінця року.

Оскільки ми робимо це одночасно (з навчанням українців управлінню танками - ред.) ми зможемо вкластися у встановлені на осінь рамки та надати їм танки до кінця року.

Про передачу Україні 31 танка Abrams президент США Джо Байден повідомив 25 січня.

У березні американське військове відомство поінформувало, що планує відправити 31 танк Abrams зі своїх запасів в Україну до осені.