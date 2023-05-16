Ракетна атака 16 травня: Кличко розповів про постраждалих [ Редагувати ]
Фото: війна
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
16 травня, через нічну атаку на столицю України, за попередньою інформацією, в Соломʼянському районі троє потерпілих.
Про це у соціальних мережах повідомив очільник Києва Віталій Кличко.
У Оболонському, де впали уламки, постраждалих немає.
Також стало відомо, що уламки ракети пошкодили у Дарницькому районі столиці.
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