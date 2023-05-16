Зі стріляниною та вибухами, з густим димом та у багнюці - такими були тренування українських військових на півночі країни. Наші захисники продовжують удосконалювати навички ведення бою в умовах, максимально наближених до воєнних.

Як бійці зачищали місто від окупантів, та чи вдалося їм захопити командний пункт ворога - бачив Михайло Манилюк.

Тут скрізь - вогонь і дим. Важко дихати, ще важче - долати перешкоди! Але зупинитися - означає програти! На передовій означало б - загинути.

Стрільба з різних видів зброї! Маневри на танках і бронетранспортерах. У важких бронежилетах та з автоматами в руках воїни біжать уперед! Отримали завдання - захопити командний пункт ворога!

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Водій керує технікою, а навідник вражає ворога, а я по рації керую ними обома. Куди їхати і яку ціль вразити. Ми спочатку підвозимо піхоту, потім її супроводжуємо.

Усе, що тут відбувається, дуже схоже на реальний бій. Військовослужбовці добре розуміють: лише у таких умовах можна підготуватися до справжнього протистояння з ворогом.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Ми стали більш натреновані й більш готові до будь-яких непередбачуваних обставин.

А в цій частині полігону військові, за сценарієм, звільняють від загарбників населений пункт.

Михайло Манилюк, кореспондент:

В умовах щільної міської забудови дуже важко виконувати маневри. Але попри вибухи, попри те, що тут усе палає, наші бійці зайшли у місто і звільняють від нього від окупантів, які оселилися у будинках мирних жителів!

Бій у місті суттєво відрізняється від бою у польових умовах - ділиться генерал Сергій Наєв. Він уважно спостерігає за діями бійців. Піхота ретельно зачищає кожну будівлю - пастки можуть бути на кожному поверсі, на даху та у підвалі!

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України:

Це відповідно мінно-вибухова зброя, розтяжки, а також завжди ворог намагається прикривати це вогнем, як кулеметної групи, так і снайперським вогнем. Тому, командир відділення ведучи за собою людей має передбачати це, і в першу чергу виявляти ворожих снайперів, кулеметників, знищувати їх до підходу самої будівлі. І під час заходу обов'язково має бути фахівець із розмінування.

Військовослужбовці закінчують тренування виснаженими та геть усі в багнюці. Але задоволені результатом.

Михайло, військовослужбовець Збройних сил України:

Поту нема, тут тільки вода. Емоцій море, я ж кажу - супер! Адреналінчик. Командна робота!

Командир групи - 55-річний Володимир ділиться: найважче було пробиратися крізь стіну густого диму!

Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:

Тяжкувато, найстрашніше - це дим. Дихалка одразу забилась. - А вибухи не налякали? - Ні. Були авіанальоти, гради, смерчі. А це вже єрунда.

В'ячеслав Чаус, голова Чернігівської обласної військової адміністрації:

Я досить чітко пам'ятаю перші дні війни минулого року. Ворог прийшов на Чернігівщину, і я пам'ятаю якими силами й засобами ми боронили область минулого року, і те, що я побачив сьогодні - це зовсім якісно новий рівень для нашої якомога швидшої перемоги. Це те, що треба, саме такі навчання, які проходять по всій території країни, на Чернігівщині зокрема.

Військові кажуть: після таких тренувань готові виконувати бойові завдання на передовій. Аби якомога швидше звільнити Україну від російських окупантів!

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України: