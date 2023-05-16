Окупанти 9 разів вдарили по вже зруйнованому мосту у Херсонській області [ Редагувати ]
Усю ніч та ранок 16 травня окупанти обстрілювали територію Херсонської області. Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Так, вони дев'ять разів атакували уже зруйнований міст у Дар'ївській громаді
У селі Кізомис Білозерської громади зафіксували два "прильоти" керованих авіабомб. Один зі снарядів пошкодив майно, інший - влучив у берегову лінію.
У Токарівці Дар'ївської тергромади зруйновано два будинки.
На щастя, внаслідок обстрілів мешканці не постраждали.
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