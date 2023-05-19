Зеленський буде присутній саміті G7 в Японії [ Редагувати ]
У РНБО підтвердили, що президент Володимир Зеленський особисто візьме участь на саміті G7 в Японії. Це буде перший візит глави держави до Азії з початку повномасштабного вторгнення.
Про це повідомляє секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.
"Хто б сумнівався, що наш президент там (на саміті G7 в Хіросімі - ред.) не буде присутній. Ми були впевнені, що наш президент там, де потрібно країні, в будь-якій точці світу обов'язково буде знаходитися для того, щоб вирішувати питання стійкості нашої країни", - сказав Данілов.
Що стосується саміту G7, то, за словами секретаря РНБО, там будуть прийматися дуже важливі речі, і тому саме фізична присутність нашого президента абсолютно важлива для відстоювання інтересів України.
по темі
Президент України Володимир Зеленський, ймовірно, не поїде у Хіросіму на саміт G7, який відбудеться 19-21 травня
Про найбільший пакет військової допомоги було оголошено під час європейського турне Володимира Зеленського. Що пообіцяли західні партнери - розкаже Тетяна Логунова.
Президент України звернувся до жителів країни та зазначив, що цього року – два сенси, об’єднані однією датою, 18 травня
У середу, 17 травня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником Китаю у справах Євразії Лі Хуеєм
Президент України Володимир Зеленський погодився прийняти місію африканських лідерів, яка стосується питання мирного врегулювання війни в Україні