У РНБО підтвердили, що президент Володимир Зеленський особисто візьме участь на саміті G7 в Японії. Це буде перший візит глави держави до Азії з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

"Хто б сумнівався, що наш президент там (на саміті G7 в Хіросімі - ред.) не буде присутній. Ми були впевнені, що наш президент там, де потрібно країні, в будь-якій точці світу обов'язково буде знаходитися для того, щоб вирішувати питання стійкості нашої країни", - сказав Данілов.

Що стосується саміту G7, то, за словами секретаря РНБО, там будуть прийматися дуже важливі речі, і тому саме фізична присутність нашого президента абсолютно важлива для відстоювання інтересів України.