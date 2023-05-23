Обміняй на новий. У Львові стартувала акція для захисників, які можуть безоплатно обміняти свої пошкоджені бронежилети. Від останніх теж буде зиск. Їх митці перетворять на полотна і пустять з молотка на міжнародних аукціонах. Докладніше про акцію - Христина Гашенко.

Каска та бронежилет - єдине, що рятує життя бійців на передовій. Не раз амуніція ставала оберегом воїнам від ворожих куль. Бронежилет врятував життя молодому бійцю із Херсона. Хлопець із побратимами потрапив під ворожий мінометний обстріл.

Позивний "Фокс", військовослужбовець Збройних сил України:

Пересувалися на неброньованій техніці і поруч з нашою вантажівкою, у якій їхали люди, впала 120 міна на відстані приблизно метр від заднього колеса і уламками, осколками пошкодило бронижелет. Витримала серйозний удар уламку. Я відчув сильний удар, але плита витримала, ось таким чином він мені врятував життя.

Кулі, осколки, уламки бетону - що тільки не пошкоджує бронежилети. Нікіта на фронті із 2017го. Про те, що хлопець давно захищає Україну від росіян, підтверджує його посічена війною плитоноска.

Я його позашивав, бронежилету 5 років. Він трошки рветься і був один момент - куля по пластині пройшлася і зі всіх сторін її маленькі уламки вилітали. Ось тут, бачите, кусочок вилетів, ось тут кусочок вилетів. Свинець він мягкий і по плиті він так фур..

Підприємці, які допомагають бійцям на фронті, започаткували акцію - безкоштовно міняють пошкоджені бронежилети на цілі.

Максим Плєхов, волонтер:

Це керамічна бронеплита. Є влучання. Що буде якщо буде влучання в цю зону. Це буде 100 відсотків пробій. Що буде якщо буде влучання поруч? Буде 80/ пробій.

Не краща ситуація із металевими плитами. Пошкоджені плити протестували - і ось результат.

Максим Плєхов, волонтер:

Ви бачите, що це в будь-якому випадку є пошкодження металу, тобто при влучання близько там 2-х сантиметрів буде пробій. Буде пробій.

Волонтери готові замінити сотні бронеплит.

Максим Плєхов, волонтер:

Це стандартний військовий бронежилет 4 го класу захисту з плитоносики високоякісної бронесталі, системо вертикально скидання - розмикання бронежилетів.

Пошкоджені плити не викидають. Їм митці дарують друге життя. Пошкоджені плити розмальовують діти-переможці мистецького конкурсу, який художники провели на Поліссі.

Марія Котяй, учасниця мистецького конкурсу:

Це буде Крим. Після перемоги ми всі туди поїдемо відпочивати, тому я його зобразила і так вийшло, що він у мене потрапив саме під отвір. Ну можна сказати, що Крим - це також важливе. Він під окупацією дуже давно.

Малювати на такому матеріалі - емоційно не просто, кажуть дівчата.

Марія Котяй, учасниця мистецького конкурсу:

Насправді ці герої, вогник, набагато старші за мене. Ну мені 14 років, а їм допустимо комусь 20, комусь 30, комусь 25 і здавалося, що це лише маленька частинка життя, їм будувати сім'ї і тут таке сталося.

Дитячі малюнки на плитах - це лише часина мистецького проекту. Організатори планують доєднати ще всесвітньо відомих художників. У жовтні розфарбовану амуніцію представлять на благодійному аукціоні у Лондоні. Гроші із заходу передадуть на потреби ЗСУ.