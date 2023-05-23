Землю накриє потужна магнітна буря. Вона триватиме чотири дні.

Про це повідомляє сайт Meteoagent.

Магнітна буря триватиме на Землі від 23 до 26 травня включно.

Пік сонячної активності припадає на 24 травня - в цей день потужність бурі досягне 5 балів. В інші дні рівень активності Сонця складе 4 бали.

Ця буря буде не останньою у травні.

Ще одна одноденна магнітна буря очікується в неділю 28 травня. Її потужність складе 4 бали.

Магнітні бурі - це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку, а також на здоров'я людини.