У Бєлгородській області росії сьогодні скасували режим "контртерористичної операції". Його ввели вчора після початку операції представниками "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода росії".

Про це повідомляє губернатор Бєлгородської області рф В'ячеслав Гладков.

"Ухвалено рішення про скасування правового режиму "контртерористичної операції" на території Бєлгородської області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Бєлгородській області рф від учора тривала "контртерористична операція". Її оголосили після того, як Легіон "Свобода росії" та "російській добровольчий корпус" (РДК) почали проводити операцію в Бєлгородській області (рф) для звільнення росії від путінського режиму.