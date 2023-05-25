Військовий оглядач Денис Попович в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів, що зараз відбувається в Бахмуті.

"Ми намагаємося просуватися на флангах, аби вибити "вагнерівців" і взяти під вогневий контроль Бахмут. Оскільки ми знаємо, що ми хочемо зайняти ключові висоти навколо Бахмута, сам Бахмут передуває в низині. Таким чином ті російські частини, які займають більшу частину і попри заяви Пригожина, далеко не усю територію їм вдалося захопити, нам вдасться захопити і контролювати ті квартали, які зараз зайняті росіянами. Вони самі зруйнували ці квартали, і там зараз нема за що зачепитися. Чи вдасться їм (окупантам - ред.) втримати позиції, чи не вдасться, покажуть подальші бої", - каже Попович.

Він також прокоментував скандал між Пригожиним і Міноборони росії.

"Це все політична історія і на думку Пригожина, Шойгу та Герасимов не підготували російську армію до війни. Своїми заявами, та стилем спілкування, Пригожин заробляє політичні бали, та накопичує прихильників", - додав Попович.