Сьогодні, росіяни зруйнували греблю Карлівського водосховища у Донецькій області. Тепер під загрозою підтоплення опинилися три селища.

Перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Україн‌ни Олександр Краснолуцький в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів, які приблизні наслідки може принести така атака росії.

"Ми з самого початку, як тільки отримали цю інформацію, включилися для того аби опрацювати ці дані. На сьогодні підтоплення є, але вони не настільки серйозні, щоб нанести велику шкоду. Це водосховище було побудоване як запасне водосховище водопостачання по Донецькій області, але воно не використовувалося. На сьогодні туди виїхали ДСНС, для того, щоб відновити збереження води, але серйозних збитків і ушкоджень там не буде, і серйозних збитків по екосистемі, на радість, нам не нанесе", - сказав він.