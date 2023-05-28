Перемога на президентських виборах у Туреччині Реджепа Таїпа Ердогана не призведе до різкої зміни політики щодо України. Туреччина у найближчому майбутньому не перестане буде союзником України. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив міжнародний оглядач Андрій Бузаров.

Ни для кого не было секретом, что Эрдоган победит, потому что личность харизматичная, личность консервативного толка, достаточно понятная многим турецким гражданам. В нем консервативная часть турецкого общества видит настоящего лидера. Он туркам многим понятен. Для нас, для украинцев, он тоже понятен.

Турция не подвела нас за последние годи и три месяца. Турция доказала, что она наш друг, наш союзник даже по некоторым моментам. Поэтому я воспринимаю Турцию и лично Эрдогана как союзников наших в противодействии России. Даже несмотря на то, что у Турции свои отношения с Россией сложились исторически...

Отношения Турции и России на протяжении многих столетий не были нормальными, в принципе эти страны никогда между собой нормальные отношения не имели. Это ситуативные союзы, которые рано или поздно закончатся.

Те цифры, которые мы сейчас видим, которые набирает оппонент Эрдогана, они говорят о высокой степени поляризации турецкого общества. Напомню, что Турция является с 1987 года кандидатом на вступление в Европейский Союз. Мы официально является кандидатом с прошлого года. Турция является членом НАТО с 1952 года.

На сегодняшний день, независимо ото того, кто придет к власти в Турции в ближайшие годы, все может измениться. Мы видим, что есть сложности с состоянием здоровья Эрдогана. Есть давление политическое внутри. Есть много других факторов, которые могут повлиять на долгосрочность политической активности Эрдогана. Это границы Турции с определенными странами, это торговые отношения с россией, это членство этой страны в НАТО. Мы должны, наши дипломаты должны учитывать все эти факторы и другие, которые мы все знаем.

Но все это не говорит о том ,что Турция может повернуться к нам спиной резко и стать союзником России. Это невозможно по историческим причинам. Поэтому независимо от того, какая будет политическая ситуация в Турции в ближайшее время, кардинального изменения не будет.

Единственное что может быть в Турции - это попытки внутриполитических сил играть на экономической ситуации. То что мы видим в Австрии, в Венгрии, в некоторых европейских странах, когда антивоенные движения российская пропаганда выдает как пророссийские, что не являемся правдой. Не думаю, что Турция в ближайшее время перестанет быть нашим союзником.