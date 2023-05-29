Пошкодження будинків та пожежі: які наслідки нічної атаки на Київщині (фото) [ Редагувати ]
Внаслідок нічної атаки рашистів на Київщині пошкоджені житлові будинки й об’єкти інфраструктури. На щастя, обійшлося без постраждалих. Про це повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов.
Чергова масована атака ворога на Київщину. Ворог обстрілював нас крилатими ракетами та безпілотниками. З 00:31 до 5:00 в області лунала повітряна тривога.
Завдяки Силам протиповітряної оборони практично усі ворожі цілі були знищені.
Внаслідок атаки ворога маємо пошкодження житлових будинків та об’єктів інфраструктури в кількох районах області. Загиблих та потерпілих немає.
В одному з районів області зайнялась будівля дачного кооперативу. Пожежа почалась близько 3:29 ночі.
Поліція Київщини продовжує встановлення місць падіння уламків ворожих повітряних об’єктів та фіксує наслідки нічної атаки.
Нагадаємо, у Києві силами та засобами ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей. Ударів по столиці не допущено.
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