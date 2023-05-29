У ніч проти 29 травня російські окупанти атакували військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури України крилатими ракетами та ударними дронами. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Каспійського моря.

З північного та південного напрямків противник атакував іранськими БпЛА Shahed-136/131. Загалом - майже 35 ударних дронів.

Силами та засобами повітряних командувань у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 67 повітряних цілей: