Під час атаки російських окупантів 29 травня, за попередніми даними, було випущено по Україні до 10 ракет "Іскандер", серед яких є й балістичні. Про це повідомляє речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Попередньо ми давали інформацію: ракетна атака, там до 10 ракет "Іскандер". Так, вони бувають різні - "Іскандер К" - це крилаті, а "Іскандер М" - це балістичні. Власне ці ракети були сьогодні випущені.

При цьому точна кількість випущених ракет наразі уточнюється. За попередніми даними, українські бійці знищили усі ворожі ракети.