Образливі та недостойні фрази в бік української армії так званий блогер Андрій Щадило озвучив під час стриму. Цей фрагмент відео обурив мережу, нині від Щадило вимагають вибачень.

Сам він – колишній в’язень. І більше відомий під кличкою "Сирота". В тюрмах провів близько десяти років свого життя. Рекетир і розбійник з численними судимостями почав знімати відео ще за ґратами. Там фігурував разом із товаришем-співкамерником. В своїх стрімах Щадило знущався з приятеля та всіляко принижував. І на цьому контенті кримінальник здобув популярність серед підписників – втім, його аудиторія складається здебільшого з російських глядачів.

На гроші росіян, які дивляться його відео, кримінальник живе останні кілька років після звільнення. Продовжує експлуатувати тюремну тематику і розміщує свій контент також на російському рутьюбі.