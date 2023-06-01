Голова Деснянської районної адміністрації в Києві Дмитро Ратніков виправдався за закрите укриття під час ракетної атаки російських окупантів у ніч на 1 червня, через що загинули люди. За його словами, столична влада раніше наказала, аби всі укриття були зачинені. Про це Ратніков заявив в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Сьогодні стоїть питання, як зробити так, щоб такого більше ніколи не було. Головна дискусія сьогоднішнього дня і чим займаються сьогодні правоохоронні органи - вони з'ясовують чи дійсно в даний момент у даному укритті були відкриті двері і був вільний доступ для тих мешканців. які встигли за ці декілька хвилин від початку повітряної тривоги добігти до входу в укриття, яке знаходиться на центральному вході цієї лікарні.

Відповідно правоохоронні органи займаються данним питанням. Ми зі свого боку ініціювали службове розслідування щодо відповідальних осіб. І будемо чекати на висновки слідчої групи.

...Було декілька різних свідчень. Наразі, щоб з'ясувати усі обставини, будуть опитані всі свідки і встановлена порядковість подій, що відбувалась, тоді ми зможемо офіційно цю інформацію оприлюднити.

Сьогодні мене здивувало те, що я прочитав що міській голова звинувачує голові районів у таких речах. Мушу сказати, що є певний алгоритм дій, яки визначений міським головою. Була команда міста, що всі укриття мають бути закриті. А сьогодні міський голова зібрав всіх голі районів і прийняв рішення, що всі укриття мають бути відкриті.