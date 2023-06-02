Американська компанія SpaceX уклала з Пентагоном контракт на надання послуг супутникового зв'язку Україні та поставить їй термінали Starlink. Про це повідомив Bloomberg з посиланням на заяву відомства.

Супутниковий зв'язок є життєво важливим рівнем у загальній мережі зв'язку України, і відомство укладає контракти зі Starlink на надання послуг такого типу.

У Міноборони США не назвали суму угоди та кількість терміналів.

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Україна одержала 30 тисяч терміналів Starlink, повідомляв у січні 2023 року міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

У жовтні SpaceX попросила Пентагон надати фінансування для роботи Starlink в Україні. За оцінками SpaceX, до кінця року на постачання комплектів обладнання для системи витратять $124 млн.

Після цього Ілон Маск запевнив, що система супутникового зв'язку Starlink продовжить працювати в Україні навіть якщо Пентагон відмовиться за нього платити.

Провайдер супутникового інтернету Starlink з грудня підвищив вартість послуг для українців з $60 до $75 на місяць.

У лютому SpaceX обмежила українським військовим доступ до супутникового зв'язку Starlink для керування безпілотниками.