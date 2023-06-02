Прем'єр-міністр Угорщини Орбан виступив проти українського контрнаступу [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що контрнаступ Збройних сил України потрібно відвернути, щоб уникнути великої кількості жертв, у тому числі серед українців. Про це він сказав в ефірі радіо Kossuth.
Це справа українців, і я не хочу привласнювати собі військові лаври. Проведення великих стратегічних наступів - це кривава бійня. Навіть така людина, як я, яка прослужила півтора року в армії, точно знає - навіть без військово-академічних знань: якщо я нападатиму, в мене будуть втричі більше втрати, ніж у того, хто захищається. А для країни, населення якої становить лише малу частину населення противника, масовані воєнні дії за таких умов - це кривава лазня. Перш ніж українці почнуть контратаку, ми маємо зробити все, що в наших силах, щоб домогтися припинення вогню та почати мирні переговори.
Угорщина - одна з небагатьох країн Євросоюзу, яка не приєдналася до поставок зброї Україні. Уряд Орбана також активно блокує санкції ЄС проти росії.
Раніше Україна неодноразово заявляла про плани розпочати наступ на позиції окупантів. 29 травня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що час контрнаступу "невдовзі настане".
Секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що контрнаступ може розпочатися "завтра чи через тиждень". 31 травня координатор стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому США Джон Кірбі заявив, що Вашингтон очікує на початок контрнаступу ЗСУ влітку.
Нагадаємо, нещодавно Орбан назвав Україну "фінансово неіснуючою" державою.
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